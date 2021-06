Zoff: “Italia, Mancini ha fatto un lavoro straordinario. Belgio? Sarebbe stato meglio il Portogallo”

In un’intervista a Radio Rai per la trasmissione Radio Anch’io Sport, Dino Zoff ha parlato dell’Italia e dell’avversario dei quarti, il Belgio: “Adesso bisogna ricominciare, con l’Austria c’è stata un po’ di paura ma credo che la nostra Nazionale non abbia molte difficoltà di arrivare lontano. Il Belgio ieri sera non mi è sembrato lo spauracchio di cui si parla. Il Portogallo sarebbe stato più pesante, adesso bisogna subito ricominciare a non prendere gol. I meriti sono tutti di Mancini, la rosa ha un ottimo livello, anche guardando il panorama europeo. Abbiamo una squadra di tutto rispetto, ci mancano alcune conferme che possono portarci in alto. Mancini ha fatto un lavoro straordinario e i numeri parlano chiaro. Sono molto fiducioso, credo che ci sono ottime possibilità per arrivare tra le prime quattro. Francia favorita? Ha grandi calciatori e lo ha dimostrato in tante occasioni. Le qualità ci sono e ha molto bisogno anche di Mbappé che non si è sbloccato. Lui può determinare il risultato finale”.

Foto: Facebook personale