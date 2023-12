Zoet: “Sto bene allo Spezia, ma voglio chiarezza dal club”

Intervistato da Ad.nl, l’estremo difensore dello Spezia Jeroen Zoet ha parlato del suo futuro nel club ligure: “Allo Spezia sto bene, anche se ho il contratto in scadenza e non è detto che possa restare. Il ritorno in Olanda al momento non è una necessità, anche se voglio giocare e ambisco a ricoprire il ruolo di titolare”.

Zoet afferma: “Parlerò con il club e chiederò loro di far chiarezza, come si è sempre fatto”.

Foto: Zoet sito ufficiale Psv