Ziyech mossa Ajax per sostituire Antony

Accostato al Milan come prima scelta che non era, Hakim Ziyech viaggia spedito verso il ritorno all’Ajax. Conferme assolute dall’Olanda nelle ultime ore, una notizia che già circolava da 48 ore, senza sviluppi l’inserimento del Tottenham. Ziyech è il nome indicato per sostituire Antony, ormai destinato a raggiungere il Manchester United per circa 100 milioni. L’esterno aveva comunque necessità di lasciare il Chelsea per trovare maggiore visibilità.

Foto: twitter Chelsea