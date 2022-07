Ziyech lascia il suo agente e annuncia: “Da oggi negozierò io il mio futuro”

Il trequartista del Chelsea, il marocchino Hakim Ziyech, ha annunciato sui propri camali social di aver lasciato il suo agente, Nakhli Mondial, affermando come da oggi sarà esso stesso ad occuparsi dei propri interessi.

Queste le sue parole sui social: ““Ho raggiunto un punto nella mia vita dove sento che è il momento giusto per me di prendere il controllo totale del mio futuro professionale. Voglio che le trattative e le decisioni sulla mia carriera adesso siano prese da me. Così, da ora in poi, io e il mio team, insieme ai nostri rappresentanti legali, gestiremo il lato commerciale delle cose. Gli interessi professionali dovranno essere indirizzati al recapito nella mia bio. Vi sono incredibilmente grato per il vostro supporto continuo. Non sarò più rappresentato da Nakhli Mondial. Grazie per gli ultimi 12 anni. Gli auguro solo il meglio”.

Come abbiamo raccontato, su Ziyech c’è l’interesse del Milan, una vicenda più o meno alla Lukaku, anche se a cifre diverse. Il Milan può giocare sul fatto che il Chelsea non ha intenzione si trattenere gente poco motivata a continuare, cosa che anche Ziyech ha dimostrato. Ora questa svolta che può essere un assist per il Milan.

Foto: twitter Chelsea