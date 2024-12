Zirkzee, secondo gol stagionale con il Manchester United

Il Manchester United conduce per 2-0 nel match domenicale di Premier League contro l’Everton. Arriva la seconda rete stagionale per l’ex Bologna, che al momento consolida il vantaggio dei Red Devils. Il gol è stato segnato al minuto 41: servito in area da Bruno Fernandes, l’olandese rimane lucido e, di sinistro, realizza il raddoppio. Zirkzee è un potenziale obiettivo della Juventus per gennaio ma, come spiegato, molto dipenderà dalla volontà o meno del Manchester United di cederlo dopo una prima parte di stagione complicata. E fin a quel momento bisognerà solo aspettare e restare alla finestra.

Foto: twitter manchester utd