Zirkzee: “Ringrazio Flick per la fiducia che mi ha dato in questi mesi, sfrutterò al meglio i minuti che mi saranno concessi”

Questa sera partirà dalla panchina, ma Joshua Zirkzee, talento olandese del Bayern Monaco, è stata una delle più belle rivelazioni della squadra bavarese. Tutto merito del tecnico Hansi Flick secondo il ragazzo: “Da quando ha preso il timone della squadra, mi ha dato opportunità e fiducia.- ha dichiarato a NOS – Al momento non sto pensando di andare via in prestito, cerco di crescere ulteriormente in questa squadra fantastica e di sfruttare al meglio i minuti che mi concedono.”

Foto: Kicker