Zirkzee: “Prova di carattere, felice della doppietta e della vittoria”

Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul campo della Salernitana, grazie a una sua doppietta.

Queste le sue parole: “Sono felice, non solo per la doppietta, ma per la partita. Ho fatto un gran primo tempo, la ripresa un po’ più difficile. Fatto una grande gara, questo è già il passato, andiamo alla prossima.

Quanto era importante vincere anche in trasferta? Per noi era importante vincere in trasferta. Oggi abbiamo fatto bene, tutti i ragazzi hanno dato il massimo. Abbiamo mostrato un gran carattere”.

Vero è che andate a vedere il basket con i compagni? “Sì, mi piace il basket. La Virtus gioca in Eurolega e mi piace vederla giocare. Questo è buon modo di fare gruppo”

Foto: Instagram Bologna