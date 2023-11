Zirkzee: “Non mi vergogno a dire che ero felice quando Arnautovic è andato all’Inter, ma abbiamo comunque un bel rapporto”

Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport:

“Essere definito il simbolo del Bologna è un bell’attestato, davvero. Ma qui non ci sono solo io: tutti sappiamo cosa dobbiamo e vogliamo fare così come io so quali sono le mie qualità”.

Sul ruolo da “9 e mezzo”:

“Questa è un’idea che mi piace. Da più piccolo ho giocato anche da numero 10, nei baby del Feyenoord, o anche da 11 nel Den Haag. Dove mi mette Motta, sto. Mi piace poter giocare la palla, ecco”.

Su Marko Arnautovic:

“Avevamo e abbiamo un bellissimo rapporto: quando ho fatto il primo gol in questa stagione, la prima telefonata è stata sua. Non mi vergogno a dire che sono stato felice quando è andato all’Inter: si è liberato un posto. Cosa mi ha detto? “Adesso è il tuo turno”. Dopo le vacanze sono tornato ad allenarmi e mi sono detto: fai tutto quel che devi fare per non deludere nessuno, e credo di essere cresciuto. Da piccolino guardavo Ibra, Ronaldinho, Ronaldo il Fenomeno, Van Basten, poi ho giocato con Lewandowski e Arnautovic: ma a questi ultimi due non ho mai chiesto pareri o trucchi. Li ho solo guardati. Ho assorbito nozioni, giocate. E il resto l’ho messo io, di mio”.

Foto: Instagram Bologna