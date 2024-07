Zirkzee-Manchester United: è ufficiale. “Salgo di livello, sono qui per vincere”

Il Manchester United ha ufficializzato poco fa l’operazione Zirkzee. Un affare leggermente superiore alla clausola di 40 milioni, concordati 45 con pagamento dilazionato in più anni. Il Bayern riceverà circa 15 milioni, al Bologna una trentina di milioni. Il Milan è stato per mesi sull’attaccante, autentica prima scelta, ma poi si è incartato sulla commissioni. Queste le prime dichiarazioni di Zirkzee: “Sono un giocatore che ha dedicato tutto se stesso per vincere, sono pronto per questa prossima sfida, per passare a un altro livello della mia carriera e vincere più trofei. È un privilegio entrare a far parte di un club così iconico. Ora devo prendermi una breve pausa dopo essere stato con la Nazionale, ma tornerò a lasciare il segno fin da subito”.

Foto: Manchester United sito ufficiale