Zirkzee: “L’obiettivo è esordire con la Nazionale olandese. Al Bayern non ero nemmeno alla metà del potenziale di adesso”

Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna, ha parlato ad AD, ricordando il passato e i prossimi obiettivi.

Queste le sue parole: “Nonostante la giovane età ho già una Champions nel curriculum. Ma sono stato semplicemente fortunato a far parte di quella squadra. Ho una piccola Champions League a casa. Ho giocato qualche minuto in quel torneo: non molti, ma in qualche modo quella coppa è anche un po’ mia e ne sono orgoglioso. Non tutti hanno una coppa del genere a casa no?

L’altro sogno è debuttare per la nazionale olandese: “Quel sogno è ancora lì. Nella mia testa voglio fare del mio meglio al Bologna e poi, magari, potrà succedere. E se non accadrà sarò tifoso dell’Olanda agli Europei in Germania. Vorrei davvero realizzare il sogno. Le cose adesso sono diverse rispetto a quattro anni fa”.