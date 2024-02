Zirkzee: “La stagione passata non ero ancora pronto mentalmente. Mi rivedo in Ibrahimovic”

Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna, ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini de Il Corriere della Sera. Tanti gli argomenti affrontati, a partire dalla sua esperienza in Italia:

L’anno passato giocava molto poco e non solo per la presenza di Arnautovic.

“Non ero pronto mentalmente, non come voleva Motta. Poi Marko aveva la mia stessa posizione. Ma è stata una buona scuola. Indietro però non guardo mai, soprattutto alle situazioni negative.”

È tra i migliori attaccanti della serie A: il suo futuro?

“No, no, non ci penso proprio. Per me esiste solo la partita con il Verona.”

Se il Bologna andasse in Champions, potrebbe essere una spinta per restare?

“Penso solo al Verona.”

Infine un commento sul paragone che Ivan Juric, tecnico del Torino, ha fatto tra lo stesso Zirkzee e Ibrahimovic: “È un grande complimento. Non è così usuale vedere un centravanti alto (Zirkzee è 1,93 cm, Ibra 1,95 ndr) con una buona tecnica. Non voglio apparire presuntuoso, ringrazio Juric: però sì, mi ci rivedo.”

Foto: Twitter Bologna