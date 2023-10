Zirkzee: “Felice per il gol. Potevamo gestire meglio la gara”

L’attaccante del Bologna, Joshua Zirkzee, ha parlato a margine della gara pareggiata con il Sassuolo.

Queste le sue parole: “È stato un bel gol. L’assist è stato perfetto. È stato tutto molto più facile. Mi spiace di non aver ottenuto la vittoria. Siamo una squadra forte, così come il Sassuolo che ci ha messi in difficoltà soprattutto nel secondo tempo”.

Che prospettive ha questa squadra? “Sono convinto che squadra abbia giocatori con tanta qualità. Mi è dispiaciuto solo il fuorigioco di Orsolini in occasione del mio gol. Dobbiamo continuare così soprattutto per il supporto ricevuto oggi dai tifosi”.

Foto: sito Bologna