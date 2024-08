Zirkzee, esordio da sogno in Premier. Entra dalla panchina e decide la sfida con il Fulham

Esordio da sogno per Joshua Zirkzee in Premier League con il Manchester United. L’asso olandese, acquistato in estate dal Bologna, decide la prima gara di Premier della stagione, regalando i primi tre punti ai Red Devils. Lo United infatti batte 1-0 il Fulham con una magia dell’ex Bologna al minuto 87.

Sembrava una gara stregata per i Red Devils, bloccati sullo 0-0 a Old Trafford. Ten Hag si gioca la carta Zirkzee al 60′, entrando al posto di Mount. Una ventina di minuti per Zirkzee per prendersi subito le scene.

Primo gol in questa Premier League 2024-25 per lui. Esordio anche per de Ligt nello United che vince all’esordio.

Foto: twitter Manchester United