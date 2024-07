Zirkzee è ad Old Trafford per conoscere la sua nuova casa. Nel pomeriggio la prima intervista ai canali del Manchester United

Joshua Zirkzee è il nuovo attaccante del Manchester United di Erik Ten Hag. Dopo una lunga trattativa, che ha visto coinvolto anche il Milan, l’ex attaccante del Bologna ha scelto Manchester come prossima tappa della sua carriera.

Il giocatore olandese questa mattina ha visitato per la prima volta l’Old Trafford e nel pomeriggio seguirà la sua prima intervista, che verrà trasmessa direttamente sui canali ufficiali del club, in cui si presenterà ai suoi nuovi tifosi.

Foto: Instagram Manchester United