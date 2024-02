Zirkzee: “Dio mi ha fatto un dono e non voglio sprecare questo talento”

Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna, ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini di Sportweek. Eccone un estratto in cui la punta olandese ha provato a raccontarsi a 360°: “Ho avuto la fortuna che Dio mi ha fatto un dono: giocare bene a calcio e io non voglio sprecare questo talento. Sono convinto che lui abbia un piano per me. La mia creatività nasce dal calcio di strada, dove giocavo con gli amici. In Olanda è un valore: ogni quartiere ha un Cruijff Court, come in America i campi da basket. Al Campus del Bayern ci coccolavano.”

Sui suoi modelli: “Ammiro i miei genitori, sono stati di grande ispirazione per me. Hanno sempre fatto del loro meglio per rendere la mia vita più semplice possibile.”

Sui suoi hobby extra calcio: “Non faccio molto. Porto fuori il mio cane, gioco alla play, mi rilasso…”

Su Bologna e la vita in città: “Il cibo qui è fantastico, anche le persone sono veramente molto carine. La città mi dimostra sempre tanto affetto.”

