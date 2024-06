Zirkzee, De Ketelaere e Palmer: determinanti nei club, zero minuti all’Europeo

Delle volte sfornare prestazioni incredibili con i club, potrebbe non bastare per trovare spazio con le rispettive Nazionali. E’ proprio questo il caso di Joshua Zirkzee, Charles De Ketelaere e Cole Palmer. Protagonisti imprescindibili nelle cavalcate delle loro squadre, ancora con zero minuti all’attivo nel corrente Europeo. Il classe 2001 del Bologna, è uno dei profili più gettonati e richiesti sul mercato, dopo aver disputato una stagione incredibile come attestano anche i 12 gol e i 7 assist messi a referto. Il tutto avendo mostrato per tutta la stagione delle qualità tecniche strabilianti. Per il momento però il ct Koeman ha preferito un tridente di indubbia qualità composto da Depay, Xavi Simons e Gakpo. Certo è che se si parla di qualità non si puo’ non menzionare Zirkzee…Anche De Ketelaere, dopo una stagione abulica con il Milan, si è rilanciato all’Atalanta mostrando tutto il suo talento come dimostrano i 14 gol e gli 11 assist messi a referto nella sua prima stagione in nerazzurro. Anche per lui però fin qui zero minuti nella competizione, neanche a partita in corso. Il caso più controverso però è sicuramente quello di Cole Palmer, astro nascente del calcio inglese e trascinatore del Chelsea nella passata stagione, essendosi reso protagonista di 27 reti ( contando anche quelle con il Manchester City) e 15 assist. Numeri da capogiro per il classe 2002, ma che non sono bastati per calcare il campo agli Europei. Infatti anche nell’ultima uscita contro la Danimarca il ct Southgate ha preferito impiegare Watkins ed Eze.

Foto: instagram Palmer