Zirkzee allo United, il ds: “Cercavamo un attaccante, felici di aver preso Joshua così presto”

Joshua Zirkzee è stato da poco annunciato dal Manchester United.

Il ds del club, Dan Ashworth, direttore sportivo dei Red Devils, ha dichiarato al sito del club: “Assicurarci un attaccante per potenziare il nostro già forte gruppo di giocatori offensivi era un obiettivo chiave per quest’estate. Siamo lieti di essere riusciti a ingaggiare un giocatore del calibro di Joshua così presto nella finestra di trasferimento. Joshua è un talento eccezionale, pronto a lasciare il segno per il Manchester United. La sua capacità e il desiderio di diventare un giocatore di livello mondiale significano che sarà una grande aggiunta alla squadra che stiamo costruendo per l’entusiasmante stagione a venire e anche oltre. Avendo già raggiunto risultati significativi nella sua carriera, forniremo a Joshua l’asset perfetto per raggiungere il livello successivo sotto la guida e il supporto di Erik ten Hag e dello staff tecnico. Non vediamo l’ora di vedere Joshua all’Old Trafford nel corso del prossimi anni”.

Foto: sito United