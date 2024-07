Zirkzee al Manchester United: è il giorno delle visite

Non sarà in Italia il futuro di Joshua Zirkzee, dopo una stagione super con il Bologna, è ormai prossimo, come risaputo, a diventare un calciatore del Manchester United. Il talento olandese arriva ai Red Devils per una cifra molto vicina ai 45 milioni e si appresta a firmare un contratto fino al 2029 con opzione. Il classe 2001 è arrivato in Inghilterra in mattinata per svolgere le visite mediche di rito, dopo di che incontrerà il tecnico Erik ten Hag e firmerà il contratto che lo legherà ai Red Devils. L’attaccante andrà a fare coppia con un altro giocatore che ha militato nella nostra Serie A: Rasmus Hojlund, ex Atalanta.

Foto: instagram Zirkzee