Zirkzee al Bologna: dall’indizio social alla trattativa in dirittura

Un nuovo attaccante per il Bologna. Si tratta di Joshua Zirkzee, classe 2001 di proprietà del Bayern e che era già stato protagonista nel Parma. Una trattativa avviatissima da ieri, ora siamo davvero in dirittura. Su Zirkzee c’era forte l’Anderlecht che avrebbe voluto riprenderlo, ma evidentemente non era questa la volontà del diretto interessato. Ieri la reazione social, un applauso, alla notizia del rinnovo di Schouten in casa rossoblù. Operazione da circa 9 milioni a titolo definitivo. Presto il Bologna, e quindi il ritorno in Italia, sarà realtà: trattativa in dirittura.

Foto: sito Bayern