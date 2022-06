Zinchenko in lacrime: “Sogno il Mondiale e la fine della guerra, inaccettabile quello che sta succedendo al nostro Paese”

Oleksandr Zinchenko, intervenuto alla vigilia della semifinale playoff per accedere al Mondiale tra la sua Ucraina e la Scozia, non è riuscito a trattenere le lacrime: “Tutti gli ucraini vogliono solamente una cosa, che questa guerra finisca. Il nostro sogno è andare al Mondiale per regalare emozioni incredibili agli ucraini. Se lo meritano in questo momento. È impossibile descrivere come ci sentiamo. Quello che sta succedendo nel nostro Paese è inaccettabile. Dobbiamo fermare quest’invasione, tutti insieme. L’Ucraina è un Paese di libertà, non mi arrenderò mai“.

Foto: Sky Sports UK