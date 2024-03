Zinchenko: “Felice per la qualificazione. Sono orgoglioso di essere ucraino”

L’Ucraina ha staccato ieri sera il pass per Euro 2024, superando nella finale play-off l’Islanda. Ai microfoni della UEFA il centrocampista dell’Arsenal Oleksandr Zinchenko ha commentato con le seguenti parole la qualificazione della sua nazionale agli Europei, che si terranno il prossimo giugno in Germania:

“È una sensazione straordinaria. Sono molto felice perché è un altro sogno che si realizza. Un grande ringraziamento ai nostri tifosi che ci hanno aiutato in modo straordinario a superare questi momenti difficili. Non è stato bello aver subito ancora una volta un gol e dover rincorrere il pareggio, ma alla fine ce l’abbiamo fatta di nuovo. Sicuramente dobbiamo prestare maggiore attenzione a questo e mostrare una maggiore voglia fin dall’inizio della partita di non subire gol. Ma sono orgoglioso di questa squadra, sono orgoglioso di essere ucraino, di avere lo stesso sangue di coloro che ora stanno dando la vita per la nostra libertà. Abbiamo ottimi giocatori e avremo l’opportunità di dimostrarlo a EURO 2024”.

Foto: Instagram Zinchenko