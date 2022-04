Zinchenko: “Chi tace sostiene la guerra. Per questo parlerò il più possibile di ciò che accade in Ucraina”

Oleksandr Zinchenko, calciatore ucraino del Manchester City, ha parlato al “The Guardian” dei temi relativi alla guerra in Ucraina, affermando che fin quando avrà fiato in gol, attaccherà chi sta facendo la guerra, ovvero i russi.

Queste le sue parole: “Odio sempre di più le persone che hanno invaso la nostra terra. Non smetterò di parlarne, perché il mondo intero deve conoscere la verità. Chi tace sostiene queste atrocità. Nessuno vuole andarsene. Gli uomini sono andati a combattere, stanno difendendo la loro terra e io sono orgoglioso di loro. Mi è stato detto che le truppe russe stavano cercando di attraversare Radomyshl, la mia città, e si stavano nascondendo nei boschi, cercando di trovare i civili nelle loro auto, ucciderli e prendere tutto ciò che avevano. Non riesco a non pensare nemmeno un minuto a ciò che sta accadendo. Cercare di seguire tutto è fondamentalmente per me ora. La prima cosa che faccio ogni giorno è prendere il mio telefono. Sono passate più di sette settimane e puoi vedere alcune persone che cominciano ad abituarsi alle atrocità che stanno accadendo nel mio Paese. Non è possibile, le persone muoiono e quindi come ci si può rilassare? Bisogna parlare ogni giorno di quanto avviene”.

Foto: Twitter Euro 2020