Zinchenko: “Andrei a combattere per l’Ucraina”

Durante l’intervista concessa a BBC, l’eterno dell’Arsenal, Oleksandr Zinchenko, è tornato a parlare della guerra in Ucraina, rispondendo anche a una domanda circa la possibilità di andare in guerra in prima persona: “Penso che sia una risposta scontata, è ovvio che andrei a combattere. Per chi non è in Ucraina è difficile capire che recentemente eravamo nella stessa scuola, giocavamo nel cortile o sul campo di calcio, mentre ora chi è lì deve difendere il nostro Paese. E onestamente è molto difficile accettarlo, ma purtroppo è quello che è. Non possiamo arrenderci. So che alcune persone potrebbero pensare che sia molto più semplice, per me, visto che non sono lì e vivo a Londra, ma non è così. Spero davvero che questa guerra finisca presto”

Foto: Instagram Zinchenko