Zielinski: “Vogliamo arrivare in finale. E vincerla”

Intervenuto ai microfoni di Sky, il centrocampista dell’Inter, Piotr Zielinski, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 contro il Red Bull Lipsia, dove è stato premiato come Player of the match: “Sicuramente è bello vincere in Champions perché è sempre difficile. Sapevamo che non sarebbe stata una gara semplice, negli ultimi 10-15 minuti abbiamo sofferto un pochino, ma siamo stati bravi a difendere la vittoria”.

Sul primo posto: “Cosa significa? Che stiamo facendo un ottimo lavoro. Ma ci sono altre tre gare che dobbiamo vincere per qualificarci tra le prime otto. Se si può tornare in finale? Certo, ogni giocatore dell’Inter sogna di tornare lì. Per me sarebbe la prima volta, ma i ragazzi hanno già giocato la finale e sanno cosa vuol dire. Dobbiamo provare a vincere quante più partite è possibile, tornare in finale e provare a vincerla. Certo che non vogliamo mollare il campionato, abbiamo la squadra forte e vogliamo competere su tutti i fronti”.

Foto: x-inter