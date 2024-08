Zielinski sull’offerta dall’Arabia: “I soldi erano tantissimi, ma la mia priorità era mettermi alla prova in Champions”

Ospite di Eleven Sports Poland, il nerazzurro Piotr Zielinski ha parlato del suo approdo all’Inter e dell’offerta pervenutagli in precedenza dall’Arabia Saudita. Il centrocampista polacco ha specificato di esser stato vicino ad accettare la ricchissima offerta, ma le priorità erano quelle di rimanere a giocare in un calcio stimolante e competitivo.

Sull’offerta araba: “Chiunque riceva un’offerta del genere sa che cifre così possono far girare la testa. Dopo un giorno o due, però, quando una persona si consulta con i suoi cari, vengono fissati degli obiettivi su ciò che è importante in un dato momento. Per qualcuno potrebbero essere i soldi, per un altro potrebbe essere il desiderio di competere con i migliori giocatori del mondo e l’opportunità di mettersi alla prova in Champions League. Questa è stata la mia massima priorità fin dall’inizio. Certo, per i primi due giorni ho pensato: ‘Vado in Arabia, porterò con me i miei cari e vivremo bene’. Tuttavia, questo pensiero è durato solo per due giorni. Sono felice che sia andata così e di non aver approfittato dell’offerta. Anche se i soldi erano tantissimi. Sono contento di essere dove sono, guadagno bene e posso giocare ai massimi livelli”.

L’Inter: “Abbiamo stabilito un contatto con i nerazzurri e giorno dopo giorno, mese dopo mese l’interesse è diventato sempre più concreto. Ho approfittato di questa offerta e sono contento perché qui si vede la grandezza di questo club. Sono una grande squadra e l’obiettivo è sempre quello di arrivare il più lontano possibile in ogni competizione. Penso che l’Inter se lo possa permettere e faremo di tutto per rendere speciale questa stagione. Non mi era mai successo di avere tanta concorrenza, ma me lo aspettavo. L’Inter era una delle migliori squadre e dopo il mio arrivo è diventata ancora migliore. Credo che dimostrerò le mie capacità e la squadra raggiungerà un livello ancora più alto”.

Foto: X Inter