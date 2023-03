Zielinski: “Siamo stati poco lucidi e l’abbiamo pagata. Ma non è successo nulla, rimaniamo concentrati”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, ha così parlato dopo la sconfitta contro la Lazio: “Sicuramente nel primo tempo potevo ricevere più palloni sulla trequarti, poi nello spogliatoio ne abbiamo parlato e già andava meglio nella ripresa. Sicuramente qualcosa ci è mancato, soprattutto negli ultimi 20 metri, dobbiamo essere più concreti. Spiace per la sconfitta ma restiamo positivi, stiamo facendo un ottimo lavoro. Penso che la Lazio abbia fatto una grande partita, forse un po’ diversa da come ci ha abituati. Anche noi però siamo mancati un po’ in lucidità, infatti l’abbiamo pagata e abbiamo perso. Sicuramente ci siamo detti nello spogliatoio che non è successo nulla e dobbiamo essere concentrati, sabato abbiamo una partita difficile con l’Atalanta, un avversario fisico, vogliamo i 3 punti”.

Infine, su Maurizio Sarri: “Alla fine sono andato a salutarlo e a fargli i complimenti per la partita, con lui a Napoli facemmo un ottimo lavoro, meritavamo sicuramente qualcosa in più”.

Foto: Instagram Zielinski