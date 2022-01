Zielinski: “Scuse di Serra al Milan? Nessuno lo ha fatto con noi nel 2018”

Piotr Zielinski centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni de Il Mattino parlando anche di quanto accaduto in Milan-Spezia e ha detto: “Serra e le scuse al Milan? Mai nessuno mi ha chiesto scusa. Un arbitro può sbagliare, non è la fine del mondo. Dobbiamo tutti cercare di migliorare, siamo tutti umani e l’errore ci può stare. Senza fare drammi. Se mi riferisco all’episodio del 2018? Quello scudetto di 4 anni fa poteva cambiare la vita dei napoletani e la nostra. Ma è il passato, possiamo farci poco, pensiamo a quello che succede ora, proviamo a fare adesso quello che 4 anni fa abbiamo solo sfiorato. Tutti abbiamo visto che Miralem Pjanic doveva essere espulso e che l’Inter doveva vincere, qualcuno ha fatto degli errori, si può sbagliare, ma non possiamo star qui ancora a lamentarci”.