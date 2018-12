Zielinski: “Scudetto, non molliamo niente. Con Ancelotti siamo sulla strada giusta”

Intervistato da Radio Kiss Kiss, Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato del suo momento negativo vissuto nel club azzurro: “Se sono felice qui? Sono felicissimo. Ultimamente non sto vivendo un momento molto positivo per me, ma è alle spalle. Io faccio di tutto per fare bene, sono sicuro che presto tornerò a giocare ai miei livelli. Ancelotti? Per noi è una grandissima cosa essere allenati da un campione come lui. Ha vinto tutto ma vuole fare ancora qualcosa di bello e importante con noi. Siamo sulla strada giusta, col mister andiamo tutti d’accordo. Sappiamo tutti ciò che ha fatto prima da calciatore e poi da allenatore, possiamo solo prendere il massimo da lui. Ancelotti è una persona speciale, parla con tutti, non sottovaluta nessuno. Tiene tutti sullo stesso livello”. Sulla lotta scudetto: “Noi non molliamo sicuramente niente. Dobbiamo pensare a vincere quante più partite è possibile, poi vedremo cosa accadrà alla fine. La Juventus ha un calendario più difficile in questo periodo, c’è la possibilità di accorciare un pochino, ma noi dobbiamo pensare alle nostre partite”.

Foto: sito ufficiale Napoli