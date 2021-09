Zielinski: “Scudetto? Ci pensiamo. E’ il mio sogno e quello di un intero popolo”

Piotr Zielinski ha parlato a DAZN dopo la vittoria del Napoli sul Cagliari.

Queste le sue parole: “Sto bene, fisicamente sto migliorando. Ho preso una botta alla caviglia contro il Leicester e non sono ancora al top ma sto giocando e sono contento di aver dato il mio contributo. Il mister mi chiede di attaccare lo spazio, Anguissa mi ha dato una bella palla e sono contento di aver fatto l’assist per il gol che ha sbloccato la sfida. In allenamento proviamo tanto queste giocate”.

Sullo Scudetto: “Certo che ci pensiamo, è il mio sogno e quello di tutta la città. Ora continuiamo su questa strada, i conti si faranno alla fine”.

Su Spalletti: “Il mister è un grande, ci aiuta sempre, ha portato sicurezza ed esperienza”.

Foto: Twitter Napoli