Zielinski: “Più gol facciamo, meglio è. Ma se le vinciamo tutte saremo tranquilli di passare il turno”

Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la gara vinta 4-0 contro la Stella Rossa: “Nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà, sono ripartiti bene e creato qualche occasione di troppo. Per fortuna sono stati bravi i difensori e il nostro portiere Sommer. Siamo contenti per questo 4-0, dobbiamo continuare a vincere”.

Sulla differenza reti: “Più gol facciamo e meglio è, ma l’importante è vincere: se le vinciamo tutte saremo tranquilli di passare il turno”.

Infine: “Quanto sarà importante fare punti contro le squadre più deboli? Sono trasferte molto difficili, le squadre vogliono farsi vedere e ci vorranno mettere in difficoltà. Dobbiamo essere bravi e giocare come sappiamo con le nostre qualità, ma ci penseremo più avanti. Ora c’è il Torino e dobbiamo preparare bene questa partita che è fondamentale”.

Foto: X Twitter