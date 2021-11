Zielinski: “Partita dominata. Il gol su rigore? Stamattina lo avevo detto al mio agente”

Uno dei protagonisti della vittoria del Napoli contro il Legia è stato Piotr Zielinski che ha anche parlato ai microfoni di Sky: “Sapevamo che non sarebbe stata facile, soprattutto all’inizio abbiamo sbagliato sul gol subito, è mancata la comunicazione. Per il resto abbiamo gestito bene la partita, l’abbiamo dominata e il secondo tempo è stato fantastico. Il rigore volevo tirarlo subito, da quando ha fischiato. Anche stamattina ho parlato col mio agente e gli ho detto che mi sentivo che ci sarebbe stato un rigore e l’avrei segnato. Ma sono contento soprattutto per la squadra”.

FOTO: Twitter Napoli