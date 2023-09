Zielinski-Osimhen-Kvara-Simeone, il Napoli torna a sorridere e cala il poker all’Udinese (4-1)

Torna a sorridere il Napoli e lo fa calando un poker all’Udinese. Al 18′ passa in vantaggio la squadra di Rudi Garcia: Kvaratskhelia mette giù un lancio lungo di Mario Rui e, dopo l’uno contro uno con Ebosele, viene toccato dal difensore irlandese. Il Var richiama l’arbitro a rivedere il contatto e viene assegnato il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Zielinski che spiazza Silvestri e porta il risultato sull’1-0. Gli azzurri trovano anche il raddoppio al 39′ con l’uomo più atteso: Victor Osimhen. Nella ripresa non cambia il rullino della gara. E sale in cattedra Kvaratskhelia alla ricerca del gol: prima il talento georgiano trova per due volte il palo sulla sua strada e, poi, al 74′ è arrivata anche la gioia del gol a lungo cercato. All’81esimo è la squadra friulana a trovare il gol grazie alla rete di Lazar Samardzic. Una gioia che però dura poco per i bianconeri, visto che una manciata di secondi dopo è Giovanni Simeone a trovare ancora il gol per gli azzurri portando il risultato sul 4-1. Termina così al Maradona, il Napoli torna a sorridere dopo gli ultimi giorni di polemiche, dovute anche al caso social di Osimhen.

Foto: Instagram Napoli