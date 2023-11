Zielinski: “Nulla di grave, solo una botta. Cosa è cambiato con Mazzarri? Il mister ci chiede un recupero palla immediato”

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato in zona mista dopo il ko ieri sera con il Real Madrid, spiegando anche le sue condizioni fisiche, dopo essere uscito nel corso del match.

Queste le sue parole: “Sto abbastanza bene. Ho preso una botta, non è nulla di grave. Vediamo da domani come starò perché sicuramente mi farà più male”.

Cosa è cambiato con Mazzarri? “Il mister ci chiede di cercare di dopo aver perso la palla di riprenderla subito. Stiamo migliorando, ma ci sono ancora margini. Se miglioriamo in questa cosa ci toglieremo delle soddisfazioni e guadagneremo tanti punti”.

Col Braga è una finale? “Sì. Giocheremo davanti al nostro pubblico, spero che faremo una grande partita e vinceremo”.

Con l’Inter non sarà facile, come ci arrivate? “Ci sentiamo bene, peccato che stasera potevamo sfruttare qualche occasione in più e portare a casa un risultato positivo. Ora abbiamo una gara dura con l’Inter domenica, dobbiamo recuperare e vincere questa partita”.

Ti senti di difendere Meret? “Alex ha fatto una buonissima partita, ci ha salvato più di una volta quindi ci sta l’errore. Il campo era scivoloso, purtroppo la palla si è alzata e hanno fatto gol”.

