Zielinski: “Mi aspetto molto da questa Inter. Senza calcio avrei giocato a tennis”

Il nuovo centrocampista dell’Inter Piotr Zielinski ha parlato a ‘Welcome Home’, format di Inter TV powered by Betsson Sport: “Ho iniziato presto, a 6-7 anni. Ho due fratelli più grandi e andavo a giocare con loro e mio papà. Ho lavorato spesso con lui e spero sia contento di quello che ho fatto”.

Poi sugli altri sport: “Mi piace il tennis, quando posso ci gioco. Anche a padel. Se non avesse fatto il calciatore? Avrei provato a fare il tennista, anche se non sarebbe stato semplice. Ma ho tanta passione. Io sono sempre stato intorno a persone che seguivano il calcio, gli sport invernali non li ho mai praticati. Mia moglie sì, invece”.

Sul suo arrivo in Italia, all’Udinese: “Non è stato semplice, ma i dirigenti sono stati bravissimi a darmi tutto ciò che serviva per farmi stare tranquillo, come ad esempio un volo al mese per la mia famiglia. Mia madre stava sempre con me. Un momento bello, i 3 anni a Udine sono stati belli perché non mancava niente e mi sono concentrato sempre sul calcio. Perché sempre in Italia? L’Italia mi piace molto, quasi metà della mia vita l’ho vissuta qua. Si sta bene, il cibo, la gente, c’è tutto ciò che mi piace oltre al calcio”.

Infine, sulle aspettative: “Mi aspetto molto, arrivo in una grande squadra, campione d’Italia, spero di entrare bene nella squadra, di dare il mio contributo e di continuare a vincere”.

