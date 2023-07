Zielinski-Lozano: anche per loro soffiano i venti d’Arabia

Piotr Zielinski e Hirving Lozano hanno il contratto in scadenza e possono lasciare Napoli. Il primo è considerato da Sarri la scelta ideale per sostituire Milinkovic-Savic, ma se la Lazio andrà per le lunghe cercando sconti rispetto ai 25 milioni chiesti, possono materializzarsi sirene arabe. Ce ne sarebbe almeno un paio, in nottata dall’Arabia hanno rilanciato un forte interesse dell’Al-Ahli, ma ci potrebbe essere un altro club. L’attendismo della Lazio, quindi, è pericoloso. L’interesse del club biancoceleste è certificato, ci sono stati contatti tra Lotito e De Laurentiis, ma serve mettere presto le marce alte. Anche Lozano ha ricevuto un paio di proposte dall’Arabia che ha respinto al mittente, almeno per ora. Lui vorrebbe restare in Europa, ha scartato la Turchia, anche per lui presto potrebbero esserci novità.

