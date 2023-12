Zielinski: “La squadra gioca bene ma non raccoglie quanto merita. Consapevoli di essere forti”

Intervenuto in zona mista al termine del ko contro la Juventus, il centrocampista polacco del Napoli Piotr Zielinski ha analizzato il ko con i bianconeri: “Ho visto la mia squadra giocare bene ma non raccogliere quello che meritava. Purtroppo in queste ultime partite va così. Bisogna ripartire dalla consapevolezza di essere forti, sappiamo giocare bene, creiamo situazioni. Dobbiamo fare gol, tutto qua. Creiamo qualcosina ma concretizziamo poco. Lavoreremo per creare di più”

Foto: Twitter Napoli gol vs Atalanta