Zielinski: “Klopp mi voleva al Liverpool, mandò un jet privato a prendermi”

Piotr Zielinski è stato vicino al Liverpool quando ancora vestiva la maglia dell’Udinese. A rivelarlo, attraversi i microfoni del podcast FootTruck è stato lo stesso centrocampista polacco, approdato in estate all’Inter dopo una lunga esperienza al Napoli: “Klopp mi ha invitato a casa sua. Il Liverpool ha mandato un jet privato a prendermi. Sono rimasto scioccato perché era la prima volta che viaggiavo con un mezzo di trasporto del genere”.

Poi ha proseguito: “Klopp ha detto che per lui sono un mix tra Fabregas e Gundogan. Non capivo niente, ma poi il mio manager, che parlava tedesco, mi ha detto tutto. Mi voleva moltissimo, anche il Liverpool mi voleva. Offrivano 18,5 milioni, ma l’Udinese voleva qualcosa di più. Però il Liverpool non poteva oltrepassare un certo limite con me perché non ero ancora un top player. E neanche io mi sentivo tale”.

Foto: X Inter