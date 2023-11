Zielinski: “Il rinnovo? Trattativa in corso. L’Arabia? I soldi non sono tutto”

Piotr Ziekinski, in scadenza di contratto con il Napoli ha parlato del suo futuro: “Le trattative sono in corso. Non escludo certo che il contratto con il Napoli possa essere prolungato, penso che tutti lo scopriranno a tempo debito. Sono concentrato a dare il massimo, come ho fatto finora. L’Arabia? E’ vero, ma ho deciso di ottenere qualcosa di più in Europa per giocare in Champions League. I soldi non sono tutto. Magari in futuro ci sarà un’offerta così vantaggiosa, ma intanto ho deciso che sarebbe stato meglio continuare la mia carriera in Europa”.

Foto: Instagram Napoli