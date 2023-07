Zielinski, il retroscena sul rinnovo. E l’ultimo contatto ADL-Lotito

Aurelio De Laurentiis ha espresso in conferenza stampa concetti chiari sui tesserati in scadenza di contratto 2004 (con Zielinski c’è anche Lozano). Il numero uno 1 del Napoli non ha fatto nomi, ma il riferimento era chiaro. Su Zielinski possiamo aggiungere che la scorsa settimana ci sono stati gli ultimi contatti con gli agenti del polacco: è stato proposto un rinnovo al ribasso con chiaro ridimensionamento rispetto ai 3,5 milioni a stagione. A quel punto lo stop della trattativa, in pratica Zielinski è sul mercato. Possiamo aggiungere che l’ultimo contatto tra De Laurentiis e Lotito risale a una settimana fa: il sondaggio ha portato a una richiesta di 25 milioni più 5 di bonus. Adesso, con i soldi che arriveranno dalla cessione di Milinkovic-Savic prevediamo nuovi contatti per arrivare a una quadratura e nelle intenzioni di Lotito a uno sconto che porti la valutazione a 20 milioni più bonus. Zielinski è la prima scelta di Sarri per la sostituzione di Milinkovic-Savic.

Foto: twitter Napoli