Zielinski: “Il nostro centrocampo è tra i migliori in Europa. Sogno? Champions”

Zielinski, neo acquisto dell’Inter, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha raccontato i suoi primi giorni con la maglia nerazzurra: “Dopo otto anni a Napoli non è stato facile cambiare, ma ogni giorno sto meglio. Rispetto al passato devo lavorare in maniera diversa quando non abbiamo palla. Non avevo mai fatto una preparazione così dura: ma è solo un bene”. Il centrocampista ha concluso parlando degli obiettivi: “Il nostro è un centrocampo tra i migliori d’Europa. Spero di giocare più partite posibile. Oltre allo Scudetto, il sogno di tutti non può non essere la Champions”.

Foto: zielinski-x-inter