Zielinski e l’Inter: era l’unica strada dallo scorso autunno

Le parole di Beppe Marotta, rilasciate ieri a DAZN, confermano quanto vi abbiamo anticipato negli scorsi mesi su Piotr Zielinski. E il discorso vale per Taremi, corteggiato dall’Inter fin dall’estate e destinato a essere un altro grande colpo a parametro zero. Su Zielinski l’Inter è sempre stata molto attenta, non fosse altro perché si tratta di un centrocampista seguito ancor prima che il Napoli trovasse l’intesa con l’Udinese. A zero avrebbe rappresentato un boccone ghiotto e così sarà. All’insegna di una straordinaria politica sui parametri zero che negli ultimi anni ha portato a chiudere colpi di fondamentale importanza come quelli per Calhanoglu, Mkhitaryan e Thuram. Il fatto che Zielinski abbia deciso di dire no all’Arabia la scorsa estate è stato un passaggio-svolta per l’Inter che poi ha voluto aspettare eventuali negoziati tra il centrocampista polacco e il Napoli. La scorsa estate sembrava ci fossero i presupposti per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno, invece poi la trattativa non è mai entrata nel vivo. L’Inter si è appostata – come raccontato dallo scorso novembre – e presto definirà i dettagli.

Foto; Instagram Napoli