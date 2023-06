Zielinski: “Con l’addio di giocatori fondamentali non era facile, è stata un’impresa”

La città di Napoli è in festa. Oggi, allo stadio Maradona contro la Sampdoria, si chiuderà il campionato che ha visto trionfare gli uomini di Luciano Spalletti. Una stagione da incorniciare che ha visto i partenopei dominare la Serie A e arrivare al trionfo finale senza troppi problemi. Anche Piotr Zielinski tra i protagonisti ospiti di Dazn nelle ore precedenti al match: “Quest’estate era una cosa nuova per tutti, anche per me, perché sono andati via giocatori fondamentali e sono arrivati dei calciatori all’inizio sconosciuti, per cui non era facile. E non era facile neanche dopo la sosta. Napoli-Juventus 5-1 è stata la svolta della nostra stagione. Il racconto di quella partita può essere solo bellissimo”.

Foto: Instagram Zielinski