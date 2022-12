Zielinski: “Ci crediamo, possiamo battere la Francia e andare ai quarti”

Il centrocampista del Napoli suona la carica in conferenza stampa per la partita contro la Francia. Di seguito le sue parole: “L’atmosfera è giusta, possiamo giocarcela. Ci crediamo, possiamo batterli e andare ai quarti. Daremo tutto. Loro sono i campioni in carica ma anche noi siamo una buona squadra. Dove giocherò? Beh, io sono un centrocampista. Posso giocare in tante posizioni. Il mister deciderà quale sarà la posizione migliore per aiutare la squadra ed io sono pronto a dare il mio contributo”.

Foto: Instagram personale