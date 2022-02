Zielinski: “Approccio sbagliato alla gara, usciamo da questa partita con poche certezze”

Piotr Zielinski ha parlato a Sky dopo la sconfitta con il Barcellona in Europa League.

Queste le sue parole: “L’approccio è stato sbagliato, non possiamo prendere due gol così facilmente. Poi dovevamo sfruttare meglio gli spazi dietro la loro linea difensiva e abbiamo sbagliato tanti palloni in uscita. Loro hanno creato tante occasioni approfittando di questo”.

Ripercussioni: “Spero di no, non deve succedere. Però sicuramente usciamo da questa partita con poche certezze. Ma la nostra fortuna è che tra due giorni abbiamo già una partita importante contro una squadra forte, dobbiamo dimenticarci questa gara perché non è stata al nostro livello”.

Mancata determinazione: “Certo, ogni volta che andavamo dietro la linea abbiamo creato qualcosa di più, eravamo più pericolosi. Abbiamo fatto poco in queste situazioni, ci è mancato questo e poi il Barcellona è una grande squadra. Quando muovono bene la palla non è semplice, il pressing non è stato fatto sempre bene e ci ha costretto a correre molto a vuoto”.

