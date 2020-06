Zielinski al ’45: “Dobbiamo essere più concentrati e cattivi. Cerchiamo di vincere per i tifosi che sono a casa”

Intervistato da RAI Sport al ’45, Piotr Zielinski, centrocampista polacco del Napoli, ha parlato della prestazione dei partenopei: “Ora c’è l’intervallo, il mister ci dirà cosa non ha funzionato bene. Nel secondo tempo dovremo scendere in campo più concentrati e con più cattiveria. Giocare senza tifosi? Non è semplice. Eravamo abituati alla grandissima spinta dei nostri tifosi, ma purtroppo dobbiamo stare alle regole. Cerchiamo di vincere questa partita per loro.”

Foto: AS