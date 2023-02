Zidane: “Voglio tornare ad allenare, è il mio obiettivo”

Zinedine Zidane vuole tornare ad allenare. L’ex calciatore francese, nonché plurivincitore della Champions League alla guida del Real Madrid, è pronto per rimettersi in gioco. Le sue parole rilasciate a Le Figaro: “Tornare ad allenare è il mio obiettivo. Oggi ho tempo libero, ma non so quanto durerà. Ho tempo forse fino a giugno, ma potrebbe capitare anche molto velocemente che io torni in panchina”.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid