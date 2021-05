Zidane, un altro addio Real. Sempre in nome della coerenza

Ha vinto, ha stravinto, ha conquistato titoli, ha mantenuto la dignità del club anche in questa stagione pur non avendo raccolto trofei tra Liga e Champions. Ma Zinedine Zidane ha un pregio non comune a tutti: quando decide di staccare la spina, lo decide lui, non si condizionare da nulla, vittoria o sconfitta cambia poco. La decisione di lasciare nuovamente il Real è tutto fuorché una sorpresa, lo aveva stabilito in tempi non sospetti, lo aveva fatto capire durante tante conferenze. “Non sarò certo io il problema”, aveva detto. Perché Zizou può avere difetti, come tutti, ma sa vincere e sa anche quando è il momento di togliere il disturbo. A prescindere da situazioni contrattuali, soldi, ingaggi o cose del genere: quasi una mosca bianca.

FOTO: As