Zidane svela: “È arrivato il momento di cambiare. Lo faccio per il bene del Real”

Zinedine Zidane ha deciso di svelare di più sul suo futuro, il tecnico del Real Madrid ha parlato in conferenza stampa: “La verità è che mancano due partite. Non so cosa succederà. Tutto può succedere. Questo è il Real Madrid. Si dice che voglio lasciare la panchina del Real perché non mi assumo la responsabilità o perché le cose si complicano, non è mai stato così. Quello che faccio, lo faccio fino in fondo e arriva un momento in cui è il momento di cambiare, per tutti, non solo per me: per il bene dei giocatori, del club, delle persone. Non lascio perché è facile andare via, girarsi e non guardare indietro, ma ci sono momenti in cui devi restare per aiutare e altri in cui devi andare per il bene di tutti, non solo per il mio. Non so cosa accadrà tra due o tre anni, intanto mi godo il momento qui”.

Foto: Twitter Real Madrid