Zidane sul futuro come ct della Francia: “Vedremo quel che accadrà, ma sono qui e la mia mente è a Madrid”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid-Valencia, Zinedine Zidane si è soffermato anche sulle voci sul suo futuro: “Io sulla panchina della Francia? No, sono qui. Vedremo quel che accadrà ma la mia mente è qui, a Madrid. La Liga? Ci sono ancora 48 punti da qui alla fine, combatteremo per ogni punto e poi vedremo dove saremo”.

Foto: sito Real Madrid