Zidane: “Spero che Sergio Ramos resti. Haaland? Non ci penso”

Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro l’Eibar: “Di chi è la colpa dell’infortunio di Sergio Ramos? Di nessuno, né del Real Madrid né della Seleccion. Questo è il calcio, sono cose che succedono e dobbiamo accettarlo. Vogliamo che Sergio recuperi quanto prima. Noi vogliamo che Sergio resti qui. È la mia sensazione da allenatore, per quel che ha dato e per quel che rappresenta. Haaland? Non ci penso, per me adesso conta solo la sfida con l’Eibar“.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid